Роспотребнадзор порекомендовал переболевшим COVID-19 привиться через несколько месяцев после выздоровления Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям России, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, пройти вакцинацию через несколько месяцев после болезни. Такая рекомендация приводится в пятницу, 28 мая, на официальном сайте ведомства.

- У людей, которые выздоравливают после коронавируса, развивается естественный иммунитет к данному заболеванию, однако пока что достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо защищает. Прививки обеспечивают более надежную защиту, - подчеркнули эксперты.

В Роспотребнадзоре отменили, что после вакцинации от коронавируса можно заболеть, но такие случае очень редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших меры предосторожности. При этом люди, заражающиеся коронавирусной инфекцией после прививки, переносят болезнь легко и без осложнений.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к сегодняшнему дню почти 17 миллионов жителей России уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.