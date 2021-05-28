Россияне стали в два раза чаще интересоваться покупкой жилья на «вторичке» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весь последний год интерес россиян к вторичной недвижимости стабильно растет. Эксперты ЦИАН отмечают, что в апреле 2021 года произошло почти двукратное увеличение (на 86%) в сравнении с тем же периодом 2020 года.

Регионы, где вырос интерес к «вторичке»

Москва +47%,

Санкт-Петербург +17%,

Краснодарский край + 3,1%,

Московская область + 2,7%,

Самарская область +1,7%,

Свердловская область +1,7%.

Большинство поисковых запросов приходится на двухкомнатные квартиры (37%).

- Это объекты в пределах 10 млн рублей. В условиях перехода многих граждан на полную или частичную удаленку одна комната становится рабочим кабинетом. Однокомнатные квартиры тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду, - объяснил в разговоре с RT основатель Realiste Алексей Гальцев.

Главный аналитик «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина полагает, что повышенный спрос на вторичку обусловлен резким ростом цен на новостройки.

С конца лета 2020 года квартиры в новых домах подорожали в средней на 10-30%, а вторичное жилье прибавило в цене 10-15%.

В свою очередь риелтор Алексей Силантьев напомнил, что покупка жилья в строящемся или проектируемом доме- это возможность сэкономить деньги.

Однако такая покупка несет серьезные риски, поскольку покупатель получает не желаемый объект, а лишь обещание от застройщика. В такой ситуации остается уповать лишь на добросовестность компании. Тем не менее, имеются способы подстраховать себя, пишет ФАН.