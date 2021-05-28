NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

У американских разведслужб есть некоторые данные, благодаря которым, возможно, получится установить источник возникновения новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 28 мая, пишет издание The New York Times.

По информации газеты, у представителей разведки Соединенных Штатов есть до сих пор не изученная информация по этой теме, но для лучшего ее понимания необходим сложный компьютерный анализ.

- Возможно, речь идет о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки так пандемии коронавируса в минувшем году. В Белом доме рассчитывают, что американские союзники смогут подключить свою разведку для получения дополнительной информации о китайской лаборатории и ее работе, - говорится в материале издания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, коронавирус мог произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.

Напомним, что эксперты международной группы ВОЗ в своем докладе утечку коронавируса из лаборатории назвали «крайне маловероятной».