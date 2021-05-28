Центробанк отозвал лицензию у «Заубер Банка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Заубер Банк». Об этом в пятницу, 28 мая, сообщается на официальном сайте регулятора.

По величине активов кредитная организация занимала 227 место в банковской системе нашего государства. Решение об отзыве лицензии Банк России принял в связи с нарушением данной финансовой организацией федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, и нарушениями требований законов в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов, и финансированию терроризма.

- «Заубер Банк» в значительных объемах проводил сомнительные операции, которые были связаны с продажами наличной иностранной валюты физическим лицам, - говорится в сообщении ЦБ.

Кредитной организации назначена временная администрация регулятора, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Кроме того, российский Центробанк отозвал лицензию у банка ИРС.

Как писал сайт Kp.ru, неделю назад Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Красноярского краевого расчётного центра.