Макрон не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса во Франции Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых групп граждан своего государства. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает телевизионный канал BFMTV.

- Все двери открыты, - отметил глава государства в ответ на вопрос журналистов о том, как он относится к идее обязательной вакцинации от коронавируса для представителей определенных профессий.

Накануне Эммануэль Макрон говорил о цели провести вакцинацию всех желающих во Франции до конца лета текущего года. По информации местного министерства здравоохранения, первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 23,7 миллиона французов, а полный курс вакцинации прошли 10,8 миллиона жителей страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию населения от коронавирусной инфекции нецелесообразно и нельзя.