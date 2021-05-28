Рябков назвал очередной ошибкой решение США не возвращаться в Договор по открытому небу Фото: REUTERS

Российская сторона разочарована решением Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу и считает этот шаг очередной политической ошибкой. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он не исключил, что процесс денонсации данного соглашения может завершиться до российско-американского саммита в Женеве, запланированного на 16 июня. При этом замглавы внешнеполитического ведомства считает, что судьба ДОН или его альтернатива вряд ли будут обсуждаться на этом предстоящем саммите.

- Штаты совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе безопасности Европы. Россия предоставила им хороший шанс, которым они не воспользовались. Американская сторона продолжает тиражировать измышления о неких нарушениях РФ этого соглашения, а это абсолютно абсурдно. Бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут легко ее найти, - подчеркнул Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Напомним, вчера официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у американской стороны осталось мало времени, чтобы пересмотреть свое решение об отказе участвовать в Договоре по открытому небу. По мнению пресс-секретаря президента РФ, данный вопрос может затрагиваться в ходе предстоящей встречи Путина и Байдена.

Позже стало известно, что заместитель американского государственного секретаря Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым сообщила, что США точно не намерены возвращаться в договор.