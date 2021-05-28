Рябков надеется на возвращение послов Антонова и Салливана после саммита России и США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков рассчитывает, что по итогам российско-американского саммита в Женеве послы двух государств Анатолий Антонов и Джон Салливан вернутся в Вашингтон и Москву соответственно. Об этом замглавы российского внешнеполитического ведомства сказал в пятницу, 28 мая, в интервью агентству ТАСС.

- Очень хотелось бы надеется, что мы придем к этому, - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что саммит России и США состоится в Женеве 16 июня текущего 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возвращение американского посла в Москве Джона Салливана в Россию будет зависеть от целесообразности этого. Пресс-секретарь президента РФ тогда отметил, что пока что отношения двух стран находятся в низшей точке.