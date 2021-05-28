AirFrance в третий раз отменила рейс Париж-Москва Фото: REUTERS

Французский национальный авиационный перевозчик AirFrance в третий раз подряд отменил «вывозной» рейс из Парижа в российскую столицу в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 мая, следует из информации сервиса Flightradar24.

Воздушное судно Airbus A319 рейса AF 1154 должно было вылететь из Парижа в 9:25 по местному времени и приземлиться в Москве в 14:15 по столичным часам, однако теперь намеченный на сегодняшний день рейс значится отмененным. В то же время в субботу рейс значится запланированным к вылету.

Между тем на онлайн-табло аэропорта Шереметьево данный рейс из Парижа в Москву в пятницу и субботу не определяется вовсе.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне иностранные авиакомпании AirFrance и Austrian отменили рейсы в Москву, которые собирались выполнить, минуя территорию Белоруссии.

Сегодня издание РБК со ссылкой на источник в Минтрансе сообщило, что Россия в ближайшее время может разрешить прилет авиационный рейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам в обход Белоруссии.