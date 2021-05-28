Россиянам рассказали, как сэкономить на бензине

Неисправная машина и плохие заправки существенно повышают траты на топливо Фото: ТАСС

Экономический эксперт Роман Алеев назвал несколько способов сэкономить на бензине. По его словам, снизить затраты на топливо помогут регулярная проверка автомобиля и внимательный выбор автозаправочной станции.

Исправная машина без протечек и качественными воздушными фильтрами будет расходовать меньше бензина, рассказал эксперт агентству «Прайм». Он посоветовал автовладельцам устанавливать многоразовые фильтры, вместе с тем предупредив, что их придется часто прочищать. Кроме того, Алеев рекомендует проверять давление в шинах, поскольку чем меньше они накачаны, тем больше нагрузка на двигатель и соответственно расход бензина.

Выбор качественной заправки – еще один аспект экономии топлива, говорит эксперт. Алеев посоветовал заправляться на проверенных АЗС, а при поездках в другие регионы интересоваться надежными заправками у местных автовладельцев. Вес машин также влияет на расход бензина, поэтому экономист рекомендует по возможности отказаться от багажника на крыше и меньше забивать задний багажник.

Как писал сайт kp.ru, Министерство энергетики России объяснило рост цен на бензин повышением цен на нефть.