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Общество28 мая 2021 10:03

Специалист по безопасности посоветовал, что делать если банкомат «съел» деньги

Главное в этой истории не паниковать, деньги обязательно найдутся
Елена АКИМОВА
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Специалист по безопасности посоветовал, что делать если банкомат «съел» деньги

Специалист по безопасности посоветовал, что делать если банкомат «съел» деньги

Фото: Анастасия Осипова

Многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда банкомат «съел» купюры, но не зачислил их на счет. Как быть в такой ситуации? Глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов советует не паниковать.

Подобное происходит из-за технических сбоев и, чаще всего, решается в пользу клиента.

Лучше всего выбирать банкоматы, которые расположены в отделениях банка. Тогда можно позвать на помощь сотрудника и объяснить все человеку. Если же речь идет об устройстве, которое находится в ином месте, то предстоит звонить в банк по телефону.

Обычно на каждом банкомате написан его номер и телефон техподдержки. Нужно набрать и сообщить специалистам о проблеме. Вопрос постараются решить на месте, часто устранить сбои в программном обеспечении можно дистанционно. Если такое невозможно, то предстоит написать заявление.

Его можно оформить как документально в письменном виде, так и позвонив на горячую линию банка.

- В любом случае, при проведении бухгалтерского учета «лишние» деньги обнаружат и по заявлению найдут владельца. Главное выбирать для своих операцией только банкоматы известных вам банков. Порой на улицах встречаются устройства, принадлежность которых вызывает вопросы, - заключил эксперт в беседе с NEWS.ru.