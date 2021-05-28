Специалист по безопасности посоветовал, что делать если банкомат «съел» деньги Фото: Анастасия Осипова

Многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда банкомат «съел» купюры, но не зачислил их на счет. Как быть в такой ситуации? Глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов советует не паниковать.

Подобное происходит из-за технических сбоев и, чаще всего, решается в пользу клиента.

Лучше всего выбирать банкоматы, которые расположены в отделениях банка. Тогда можно позвать на помощь сотрудника и объяснить все человеку. Если же речь идет об устройстве, которое находится в ином месте, то предстоит звонить в банк по телефону.

Обычно на каждом банкомате написан его номер и телефон техподдержки. Нужно набрать и сообщить специалистам о проблеме. Вопрос постараются решить на месте, часто устранить сбои в программном обеспечении можно дистанционно. Если такое невозможно, то предстоит написать заявление.

Его можно оформить как документально в письменном виде, так и позвонив на горячую линию банка.

- В любом случае, при проведении бухгалтерского учета «лишние» деньги обнаружат и по заявлению найдут владельца. Главное выбирать для своих операцией только банкоматы известных вам банков. Порой на улицах встречаются устройства, принадлежность которых вызывает вопросы, - заключил эксперт в беседе с NEWS.ru.