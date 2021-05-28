Microsoft сообщил о новых кибератаках на госструктуры США

Microsoft обвинил россиян в кибератаках на госструктуры США Фото: REUTERS

Хакеры из группировки Nobelium совершили на этой неделе несколько кибератак на правительственные структуры США, заявил вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт.

Злоумышленники атаковали около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 организациях в 24 странах. Больше всего нападений было совершенно в Соединенных Штатах, сообщил Берт в своем блоге на сайте Microsoft.

От действий Nobelium пострадала в частности маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID). Взломав ее, хакеры распространили электронные сообщения с фишинговыми ссылками, при переходе на компьютеры пользователей загружалось вредоносные программы. Берт бездоказательно связывает Nobelium с Россией и предполагает, что это продолжение кибератак, совершенных в 2020 году на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике. По словам представителя Microsoft, хакеры собирают разведанные американских госструктур.

Напомним, ранее американские СМИ обвинили в кибератаках российских хакеров, но доказательств по этому поводу не привели. При этом тогда еще действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за кибератаками может стоять и Китай.

Как писал сайт kp.ru, США угрожали России «не просто санкциями» за приписываемые кибератаки. Москва опровергла свою причастность к кибератакам.