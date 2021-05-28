«Белавиа» отменила рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Белорусская авиационная компания «Белавиа» отменила все свои рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 28 мая, говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.

- Авиакомпания вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн до конца августа текущего года. Такое решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт Kp.ru, накануне белорусские перевозчик отменил рейсы в семь стран по 11 направлениям и в Калининград до 30 октября.

Напомним, что ситуация вокруг полетов в Белоруссию и из нее обострилась после экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, после которой был задержан находившейся на борту создатель Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Роман Протасевич.

На этом фоне саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией содружества, а также приземляться в аэропортах Европы.