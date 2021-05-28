Лукашенко заявил о прямой угрозе целостности и суверенитету Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к органам пограничной службы республики по случаю их профессионального праздника заявил, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты белорусского лидера государственной границы», - говорится в поздравительной телеграмме белорусского лидера, опубликованной на сайте главы государства.

Лукашенко отмечает, что пограничники Белоруссии показали себя настоящими патриотами страны, напомнив, как в начале Великой Отечественной войны именно белорусы «в зеленых фуражках» первыми противостояли нацистам. Белорусский лидер выразил уверенность, что нынешние пограничники проявят такую же смелость, если это потребуется.

«Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества», - отметил он.