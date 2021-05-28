Украина закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Белоруссии Фото: Иван ВИСЛОВ

Украина закрывает воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов. Запрет, который начнет действовать с субботы, 29 мая, установил кабмин незалежоной.

Как передает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве, кабмин одобрил «протокольное поручение Мининфраструктуры и Украэроруха установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь»

Напомним, с полуночи среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в минувшие воскресенье, 23 мая.

Как писал сайт kp.ru, ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию сильно обострилась из-за инцидента с лайнером Ryanair. На этом фоне ЕС запретила белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран-членах содружества. Кроме того, некоторые авиакомпаний уже приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а несколько страны ограничили или отменили авиасообщение с республикой.