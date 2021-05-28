Роспотребнадзор: вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутации вируса

Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность мутации вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от коронавирусной инфекции, в также соблюдение мер профилактики помогают снизить вероятность мутации COVID-19. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре.

«Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Роспотребнадзор ведёт постоянное наблюдение за изменчивостью вируса, включая изучение потенциального влияния на эффективность вакцин от коронавируса. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день не было выявлено значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, если будет выявлено, что какая-либо из вакцин менее эффективна в отношении одного или нескольких из этих вариантов вируса, то можно будет изменить состав препарата для защиты.