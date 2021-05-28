Собянин увеличил до 35 лет возраст молодых семей, получающих выплату при рождении ребёнка Фото: Shutterstock

Московский мэр Сергей Собянин увеличил до 35 лет включительно возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка в российской столице. До этого такое право имели лишь семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет. Соответствующее постановление градоначальник подписал в пятницу, 28 мая, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

- Московское правительство распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом средний уровень дохода семьи на одного человека не должен превышать величину прожиточного минимума, - говорится в сообщении.

Отмечается, что при рождении первого ребенка размер выплаты на него в российской столице составит пять прожиточных минимумов, то есть90 145 рублей. Выплата на второго ребенка - 126 203 рубля, третьего и последующих — 180 290.

Власти Москвы напомнили, что данную выплату могут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января текущего года.