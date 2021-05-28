Лукашенко надеется договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между РФ и Белоруссией

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ. ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что на предстоящих в пятницу, 28 мая, переговорах в Сочи рассчитывает договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между Россией и Белоруссией.

«Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... То, что самолёт будет летать или не летать - от этого ничего не изменится», - сказал президент Белоруссии в ходе встречи с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии «примерно одинаковая», а если две страны закрыты, то, это никак не будет способствовать уменьшению заболеваемости от коронавирусной инфекции. Белорусский лидер полагает, что в ходе беседы он смоет договориться с российским коллегой на эту тему.