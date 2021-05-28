Новак ответил на слова о «самом грязном газе»: российское топливо намного чище американского

В поставляемом через «Северный поток» газе в четыре раза меньше углерода, чем в американском, сказал Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что российский газ, поставляемый в Европу, в разы чище американского.

Комментируя заявления министра энергетики США о том, что в России природный газ якобы «самый грязный» в мире, вице-премьер обратил внимание, что американский газ добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. Как пояснил Новак, такой способ получения голубого топлива увеличивает наличие углеродного следа в газе, передает ТАСС.

«Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток»,…имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – заявил вице-премьер.

Как писал сайт kp.ru, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ якобы является «самым грязным» в мире. Она напомнила, что Соединенные Штаты выступают против проекта «Северный поток».