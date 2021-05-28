В Калифорнии разыграют 116,5 млн долларов среди привившихся от коронавируса Фото: REUTERS

В американском штате Калифорния проводят розыгрыш 116,5 миллиона долларов среди привившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор штата Гевин Ньюсом.

«Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев», - написал глава штата на своей странице в Twitter.

Как уточняется, первую десятку победителей выберут 15 июня. Они получат шанс выиграть по 1,5 миллиона долларов. Позже еще 30 привившихся победителей, которых выбрут 4 и 11 июня, смогут получить по 50 тысяч долларов.

Отмечается, что принять участие в лотерее смогут жители штата в возрасте от 12 лет, получившие ранее первую прививку.

Подобная лотерея объявлена в Соединенных Штатах не первый раз. Ранее губернатор штата Колорадо также сообщил, что привитые жители штата получат шанс получить 1 миллион долларов в результате проводимой властями лотереи. В Огайо также объявили лотерею для привитых от коронавируса с призом в 1 миллион долларов.