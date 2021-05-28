Лукашенко поблагодарил Россию за предоставленные технологии по производству "Спутника V"

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за предоставленные республики технологии по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц», - заявил белорусский лидер, обращаясь к премьер-министру России Михаилу Мишустину на встрече с участниками заседания Совета глав правительств СНГ.

По его словам, это поможет за год решить «все проблемы». Кроме того, Лукашенко сообщил, что ежемесячный объем производства вакцины от коронавируса в Белоруссии сегодня составляет полмиллиона доз.

Лукашенко также заявил о разработках белорусской вакцины от коронавирусной инфекции, однако, как он отметил, в стране не спешат с испытаниями, поскольку хотят учесть в ней штаммы следующего года.