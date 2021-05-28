Захарова назвала запрет Запада на полеты над Белоруссией безответственностью

Решение западных стран ставит под угрозу безопасность сотен пассажиров, считает дипломат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страны Запада проявили полную безответственность, запретив полеты через воздушное пространство Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое решение поставило под угрозу безопасность пассажиров, а европейские государства в очередной раз доказали отсутствие здравого смысла в своей политике, написала дипломат в Facebook.

Захарова отметила, что «европейский политбомонд» лениво реагирует на решение многих важных вопросов, однако здесь смог за один день создать множество проблем сотням пассажиров. «Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», – добавила представитель российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию сильно обострилась из-за инцидента с лайнером Ryanair. На этом фоне ЕС запретила белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран-членах содружества. Кроме того, некоторые авиакомпании уже приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а несколько стран ограничили или отменили авиасообщение с республикой.