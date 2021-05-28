Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 1,3 млн рублей

Сальваторе Гарау Фото: соцсети

Анонимный покупатель приобрел на аукционе невидимую под названием I am («Я есть») скульптуру итальянского художника Сальваторе Гарау за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей).

Как утверждает художник, несмотря на то что это нематериальная невидимая скульптура, она сможет поместиться только в частном доме и лучше на открытом воздухе. По его словам, для нее потребуется освободить не менее чем 1,5 на 1,5 метра. При этом специальное освещение и климат-контроль в этом пространстве необязательны, поскольку они не повлияют на восприятие скульптуры.

Работа была приобретена на торгах, организованных Art-Rite - один из итальянских аукционных домов, работающий исключительно с представителями современного искусства. Изначально стоимость скульптуры оценили в шесть тысяч евро, однако позже она успела вырасти в несколько раз. В качестве физического подтверждения покупки анонимный покупатель получил сертификат, подтверждающий, что неосязаемое произведение искусства принадлежит именно ему.

Гарау заявил, что успешный исход аукциона подредил «неопровержимый факт» о том, что пустота является пространством, наполненным энергией, «и даже если мы опустошим его, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто имеет вес». «Следовательно, оно обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы, короче говоря, в нас!» - приводит его слова издание Italy 24.

В прошлом году художник выставил свою невидимую скульптуру «Будда в созерцании» на площади в Милане.