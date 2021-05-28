За летний отдых детей в Хабаровском крае заплатит государство

Государство возместит часть затрат на путевки в детские лагеря. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил задачу добиться полной заполняемости загородных детских лагерей в летнюю оздоровительную кампанию этого года. На это выделяется 529 миллионов рублей. Совещание по этой теме глава региона провел в лагере «Мир детства» в пригороде Хабаровска.

- Полный набор видов детского отдыха и оздоровления мы в этом году представим родителям на выбор. А государство по решению Президента страны будет возмещать часть затрат. Это уникальная технология, она впервые применяется и наверняка будет очень востребованной, - отметил Михаил Дегтярев. - У меня уже старший сын в спортивном лагере. А младших детей тоже планируем отправить в лагеря. Лето большое, мы с супругой подберем.

Средняя стоимость путевки при 21-дневной смене от 38 тыс. рублей до 50,5 тыс. рублей. С учетом компенсации из краевого бюджета, стоимость путевок снижается до пределов 7,5-20 тысяч рублей за смену.

- Компенсация стоимости путевок сейчас двойная. Первая – за счет средств краевого бюджета выплачивается сразу, родители платят меньше на 11 800 рублей. А дальше из той суммы, которую родители оплатили сами, 50% возвращается кешбэком, прокомментировали в краевом минобре.