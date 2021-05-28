В Литве на памятных монетах перепутали литовский и латышский языки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Литве отчеканили памятные монеты номиналом два евро с серьезной ошибкой: в надписи на краях монет перепутали литовский и латышский языки. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба литовского Центробанка.

На части памятных монет, предназначенных для биосферного заповедника Жувинтас, вместо литовской фразы «Свобода, единство, процветание» выгравировали строки латвийского гимна «Боже, благослови Латвию»

Монеты чеканил Литовский монетный двор, к которому Центробанк Литвы уже обратился для выяснения обстоятельств и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем. На монетном дворе организовали собственное внутреннее расследование.

По предварительной информации, дефектные монеты составляют около десяти процентов тиража новых памятных монет номиналом два евро.

Монетный двор Литвы и регулятор государства уже принесли свои извинения и выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией, посоветовав покупателям, которые хотят обменять монеты с ошибкой, обратиться в кассы Центробанка.