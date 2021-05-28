Лукашенко: Белоруссия откроет границы для желающих привиться «Спутником V» граждан Литвы и Украины

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об открытии на границах Белоруссии переходов для граждан Польши, Литвы и Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об открытии на белорусских границах переходов для граждан Польши, Литвы и Украины. Границы будут открыты для тех, кто захочет привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Как отметил Лукашенко, власти этих стран «ведут себя неприлично в отношении Белоруссии», однако людям нужно помочь, тем более спрос на вакцинацию «Спутником V» в западных странах высокий. Президент Белоруссии добавил, что на границе республики достаточно пунктов размещения, чтобы принять всех желающих, особенно украинцев, передает «БелТА».

«Мы договорились с президентом России о том, что Белоруссия откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно…Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет «бешенства» в отношении самой пандемии и вакцинации населения», – сказал Лукашенко.

Белоруссия закрыла сухопутные границы в декабре прошлого года в связи с распространением коронавируса. Сайт kp.ru писал, кому нельзя въехать и выехать из страны.