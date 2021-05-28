Прокуратура Польши обжалует отказ суда арестовать российского диспетчера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Польши планирует оспорить вынесенное в минувший четверг, 27 мая, решение суда по варшавскому району Мокотув, который отказался удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для одного из трех российских диспетчеров, находившихся на дежурстве в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

В опубликованном на официальном сайте прокуратуры заявлении говорится, что прокуратура оценивает решение суда как «неверное по отношению к стоящей перед правоохранительными органами задаче разъяснения с уголовной точки зрения всех обстоятельств этой самой трагической катастрофы в истории свободной Польши». На этом фоне отмечается необходимость «немедленно оспорить» принятое решение в суде высшей инстанции.

Как писал сайт kp.ru, в пресс-службе суда, говорилось о том, что по делу Павла Плюснина суд не увидел доказательств и оснований для его временного ареста.

Напомним, в 2010 году лидер Польши Лек Качинский летел в Россию с частным визитом – на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Трагедия произошла на военном аэродроме Северный Смоленской области, где потерпел крушение самолет Ту-154 польского лидера. На борту разбившегося лайнера находились 96 человек. В результате крушения никто не выжил.