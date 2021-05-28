За четыре месяца 2021 года экономика Краснодарского края выросла на 4,2%

Высокую результативность Краснодарскому краю обеспечили несколько отраслей. В первую очередь, рост зафиксирован в секторах потребительской сферы. Оборот розничной торговли с начала года вырос на 11,6%, оборот общественного питания увеличился на 25,9%.

«Рост валового регионального продукта по итогам прошлого «пандемийного» года составил 96,2%. 2021 год станет периодом восстановления экономики края. Статистические данные за первые четыре месяца уже свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации, особенно в секторах, наиболее пострадавших от пандемии», – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ощутимое развитие отмечается и в промышленном производстве – на 5,7%. Предполагается, что к концу года его рост составит 13,6%.

«Компенсационный рост ожидается в сфере туризма – порядка 140%. Значительное влияние на рост экономики окажет динамика сельскохозяйственного производства, где увеличение объемов прогнозируется на уровне 109,5%», – добавил вице-губернатор Игорь Галась.

В «допандемийный» 2019 год ВРП по итогам первых 4 месяцев составлял 99,6%, в этом году край уже вышел на показатель 104,2%.