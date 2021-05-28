Боррель: ЕС обеспокоен отказом России принять рейсы в обход Белоруссии

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Европейский Союз встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что

Глава дипломатии ЕС указал на то, что ранее появились сообщения о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, №что было большим нарушением воздушного движения». Он отметил, что пока сложно сказать, является ли это частным случаем или «общим шагом» со стороны Москвы, сделанным для того, чтобы заставить европейские лайнеры пролетать над Белоруссией. По его словам, необходимо следить за развитием ситуации, чтобы принять конкретные меры.

«Мы до сих пор не знаем … Было несколько случаев. Некоторые самолеты не могли приземлиться, не смогли взлететь», - заявил он по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран - членов ЕС в Лиссабоне.

На этом фоне дипломат предупредил, что риск обострения отношений между Брюсселем и Москвой существует. «Может случиться так, что контроль над воздушным сообщением будет нарушен, но, возможно, речь идет о двух отдельных случаях», - заключил Боррель, отметив, что Евросоюз «изучает» этот вопрос.

Напомним, на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске некоторые авиакомпаний приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров, а несколько страны ограничили или отменили авиасообщение с республикой. После этого национальная авиакомпания Austrian Airlines отменила запланированный на 27 мая рейс OS601 в аэропорт Домодедово, уточнив, что РФ не давала разрешения прибыть в обход Белоруссии. По той же причине было отменено несколько рейсов из Парижа в Москву авиакомпании Air France.

Однако, как писал сайт kp.ru, Россия дала разрешение авиакомпании Austrian Airlines совершить в пятницу, 28 мая, рейс в Москву в обход Белоруссии. По некоторым данным, российские власти в скором времени могут разрешить прилет авиационный рейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам в обход Белоруссии.