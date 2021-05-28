В России хотят законодательно запретить пластиковые трубочки, посуду и ватные палочки

Кабинет министров готовит поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов Фото: ТАСС

В России планируют запретить использование пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.

По ее словам, сейчас кабинет министров готовит соответствующие поправки в законодательство, которые запрещают использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. К ним же относится и цветной пластик, сообщила Абрамченко.

Также в правительстве считают, что из оборота необходимо извлекать до 50% вторичного сырья, полученного из строительных и промышленных отходов. Таким образом к 2030 году можно будет в два раза сократить объем захоронений, сказала зампред правительства.

Напомним, ранее депутат из Санкт-Петербурга предложил запретить одноразовую пластиковую посуду и палочки для ушей. Кроме того, инициатива запрета одноразового пластика была поддержана Минприроды и Минпромторгом.

Сайт kp.ru разбирался, реально ли запретить одноразовую пластиковую посуду в России.