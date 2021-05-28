Лавров: Россия готова к нормализации отношений с ЕС, но на основе равноправия

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова к нормализации отношений с Европейским Союзом, но на основе равноправия и взаимного уважения, а не на основе предварительных условий. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на необходимость поиска баланса интересов.

«Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий», - сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.

Лавров также отмтеил, что Россия озабочена действиями Брюсселя по подрыву механизмов взаимодействия с Москвой, выразив сожаление, что позиция Евросоюза «формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства».