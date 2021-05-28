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Политика28 мая 2021 12:30

Лавров: ЕС подрывает механизмы взаимодействия с Россией

Россия сожалеет, что позиция Брюсселя формируется на основе мнения «агрессивного русофобского меньшинства»
Ксения АНУФРИЕВА
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Лавров: ЕС подрывает механизмы взаимодействия с Россией

Лавров: ЕС подрывает механизмы взаимодействия с Россией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона озабочена действиями Брюсселя по подрыву механизмов взаимодействия с Москвой. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Словении Анже Логаром.

- Мы обсудили озабоченность России действиями Европейского союза по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между сторонами. С нашей стороны выражено сожаление, что позиция Брюсселя формируется на основе наименьшего общего знаменателя, определяющегося подходами агрессивного русофобского меньшинства, - подчеркнул Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, российская сторона во время переговоров также подтвердила свою готовность к нормализации отношений с Европой, но только на основе равноправия и взаимного уважения, а не на основе односторонних действий.