Лавров: ЕС подрывает механизмы взаимодействия с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона озабочена действиями Брюсселя по подрыву механизмов взаимодействия с Москвой. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Словении Анже Логаром.

- Мы обсудили озабоченность России действиями Европейского союза по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между сторонами. С нашей стороны выражено сожаление, что позиция Брюсселя формируется на основе наименьшего общего знаменателя, определяющегося подходами агрессивного русофобского меньшинства, - подчеркнул Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, российская сторона во время переговоров также подтвердила свою готовность к нормализации отношений с Европой, но только на основе равноправия и взаимного уважения, а не на основе односторонних действий.