Российские родители за три дня программы туристического кешбэка купили детских путевок на 700 млн рублей

Родители приобрели в рамках программы уже 21 тыс. путевок Фото: Архив "КП"

Родители купили за первые три дня действия программы туристического кэшбэка на детский отдых 21 тыс. путевок на сумму 700 млн рублей, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Первая путевка была приобретена на первых минутах старта программы, средняя стоимость путевок – 33 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Сейчас в программе туристического кэшбэка на детский отдых участвуют около 1,3 тыс. лагерей. При покупке путевки родителям автоматически возвращается 50% от ее стоимости, максимальная сумма возврата составляет 20 тыс. рублей, напомнила глава Ростуризма.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Сайт kp.ru писал, что в 2021 году туристическим кэшбэком на детский отдых смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек., а федеральное правительство выделило на развитие программы 5 млрд рублей.