Кремль не считает перебои с перелетами в Россию поводом для обострения отношений с ЕС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перебои с перелетами европейских компаний на территорию Россия не являются поводом для обострения отношений с Европейским союзом. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Мы не видим повода для возникновения проблем в отношениях России и Евросоюза из-за трудностей с принятием ряда самолетов из европейских стран. Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих, - сказал он.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в настоящее время авиационные власти страны работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов из стран Европейского союза.

Как писал сайт Kp.ru, Дмитрий Песков также подчеркнул, что ни одного российское ведомство не причастно к экстренной посадке самолета Ryanair в белорусской столице.