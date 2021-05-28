В России ожидают приезда на стройки 300 тыс. мигрантов

Строительной отрасли не хватает 1,2 млн рабочих рук, заявил Сергей Степашин Фото: ТАСС

На российские стройки в ближайшее время приедут порядка 300 тыс. мигрантов, сообщил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ).

Вопрос с мигрантами решается сейчас в правительстве, уточнил Степашин. Вместе с тем он отметил, что в России ощущается колоссальная нехватка рабочих рук. По его словам, сегодня отрасли требуется 600 тыс. человек.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству России проработать вопрос упрощённого порядка привлечения мигрантов к строительным работам.

Тем временем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройках остро не хватает людей после того, как из-за пандемии коронавируса многие мигранты уехали на родину.