Виновного в незаконном задержании Голунова подполковника полиции Игоря Лиховца приговорили к 12 годам колонии Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд приговорил к 12 годам заключения подполковника полиции Игоря Ляховца, который является ключевым фигурантом дела о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

По версии следствия, именно Игорь Ляховец дал указание подчиненным подкинуть Голунову наркотики.

Кроме того, бывший оперуполномоченный Акбар Сергалиев приговорен к восьми годам колонии. По словам гособвинителя, он вместе с Феофановым удерживал журналиста в отделении, бил его и применял удушающие приёмы.

Экс-полицейский Максим Уметбаев получил восемь лет лишения свободы. По данным следствия, после задержания он дважды ударил Голунова в висок. Обвиняемый частично признал вину в применении физической силы, заявив, что только дал пощёчину журналисту.

Романа Феофанова также приговорили к восьми годам колонии, а Дениса Коновалова - к 5 годам колонии. Крое того, суд взыскал с каждого по 1 млн рублей в пользу журналиста. Всех фигурантов дела лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах.

Защита осужденных по делу Голунова экс-полицейских обжалует приговор.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в деле о фальсификации в отношении журналиста обвинили пятерых экс-полицейских. По версии следствия, они подложили запрещенные вещества в его рюкзак и в квартиру.

Напомним, Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Журналиста обвинили в хранении наркотиков. Позже защита доказала его невиновность, а в январе по делу о фальсификации на допрос доставили пятерых экс-полицейских.