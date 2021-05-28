Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу на задержание в Минске россиянки Софьи Сапеги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Партизанского района Минска на заседании, которое состоялось в закрытом режиме в пятницу, 28 мая, отказался удовлетворить жалобу на задержание в белорусской столице россиянки Софии Сапеги.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софии», - приводит ТАСС заявление адвоката россиянки Александра Филановича.

Ранее защита россиянки подала жалобу из-за того, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания Сапеги.

Напомним, что россиянку Софию Сапегу задержали в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. В последствии она призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала.

Как сообщалось, россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.