Первый вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко: «Барнаул оправдал наши самые лучшие ожидания»

В столице Барнауле завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На пресс-подходе в заключительный день соревнований первый вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конитцко выразил удовлетворение организацией соревнований, сообщил «Алтайский спорт».

«Самым главным сюрпризом стало то, что, несмотря на то что Барнаул - дебютант официальных соревнований ICF, в организационном плане все прошло гладко. Не было каких-то проколов. Все спортсмены и представители делегаций довольны. Мы теперь можем хоть каждый год проводить Кубок мира в Барнауле, - сообщил Томас Конитцко. - Для Международной федерации каноэ всегда рискованно проводить соревнования высокого уровня в новом месте, но Барнаул оправдал самые лучшие наши ожидания. Два важнейших момента, про которые говорят спортсмены, - транспортная доставка и питание были отработаны на высочайшем уровне».

Особо спортивный функционер отметил зрительскую поддержку на этих соревнованиях.

«Это какое-то сумасшествие в самом положительном смысле этого слова. Барнаул - это второе после Сегеда место по количеству болельщиков. В Венгрии, как вы знаете, гребля на байдарках и каноэ - национальный вид спорта, так что увиденное здесь впечатляет. В мире не так много водных стадионов, где так болеют, тем более в любую погоду», - поделился впечатлениями первый вице-президент федерации.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил спортсменов, организаторов, гостей и болельщиков с успешным завершением второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

«На несколько дней центром мировой гребли на байдарках и каноэ стал Алтайский край, Барнаул. Все, что мы с вами загадывали и желали, в течение этих четырех дней случилось здесь, на гребном канале. Была бескомпромиссная борьба. Болельщики сделали настоящим праздником эти довольно непростые дни, когда было и холодно, и дождливо, и дождались сегодняшних финалов. Сложные условия проведения соревнований еще раз показали и мужество, и целеустремленность, и спортивный характер участников, которые в эти дни выходили на канал. Красота спорта высших достижений, гребля в исполнении выдающихся, самых лучших мастеров мира доставила искренние эмоции, удовольствие всем, кто в эти дни посетил соревнования», - резюмировал Виктор Томенко.