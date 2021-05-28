Во Франции мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции Фото: REUTERS

В пятницу, 28 мая, во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции.

Как передают местные СМИ, все произошло около 10:30 утра, когда неизвестный мужчина вошел в отделение городской муниципальной полиции. Он совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом. Как уточняется, в результате нападения женщина получила серьезные травмы. Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи.

После нападения преступник скрылся, забрав служебное оружие полицейского. На данный момент развернута масштабная операция по поиску нападавшего. В операции задействованы вертолеты, а также группа Национальной жандармерии Франции (GIGN), которая патрулирует территорию места преступления.

Напомним, накануне, 22 мая, в Амстердаме мужчина с ножом напал на прохожих. В результате погиб один человек, четверо ранены. Полиция задержала подозреваемого.