Кремль назвал голословными обвинения Microsoft в кибератаках на госструктуры США

Заявления IT-корпорации не повлияют на встречу Путина с Байденом, уверен Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абстрактными и голословными обвинения компании Microsoft в том, что новые кибератаки на госструктуры США якобы совершили российские хакеры.

По мнению Пескова, заявления Microsoft никак не отразятся на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, поскольку компания не привела доказательств связи хакеров с Россией. Он подчеркнул, что в Кремле не располагают информацией о кибератаках на госучреждения США, и пока это только утверждения Microsoft, передает ТАСС.

«Это все равно, что нам сказать,…что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения – это будет такое же голословное обвинение», – сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт сообщил о нескольких кибератаках на правительственные структуры США. По его словам, их совершили хакеры из группировки Nobelium, которые якобы связаны с Россией.

Напомним, ранее американские СМИ обвинили в кибератаках российских хакеров, но доказательств не привели. При этом тогда еще действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за кибератаками может стоять и Китай.

Ранее США угрожали России «не просто санкциями» за приписываемые кибератаки. Москва опровергла свою причастность к кибератакам.