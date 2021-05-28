Минтруд не видит предпосылок для введения четырехдневной рабочей недели в России. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Специалисты российского министерства труда не видят ярко выраженных предпосылок для введения в государстве четырехдневной рабочей недели. Ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в беседе с журналистами на полях заседания Совета глав правительств СНГ.

- Пока что министерство не получало инициативу, которая была бы сформирована, обоснована. Поэтому мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим, - отметил глава ведомства.

При этом Антон Котяков сказал, что в настоящее время в повседневную жизнь активно внедряют удаленную занятость, которая является более актуальной альтернативой сокращенной рабочей неделе.

Министерство труда считает, что в РФ необходимо зафиксировать четкие правила работы в удаленном режиме: нормы должны касаться времени выхода сотрудников на связь и предоставления им необходимой для трудовой деятельности информации. Это поможет защитить работника и сформировать понятные для работодателя правила.

Напомним, что в апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перспективной идею о введении в государстве четырехдневной рабочей недели.