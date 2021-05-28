Сенатор Рязанский оценил идею снизить подоходный налог для работающих студентов

В Совфеде оценили идею снизить подоходных налог для студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение ввести льготную ставку НДФЛ для работающих студентов. Политик напомнил, что в советское время такие льготы учащимся предоставлялись.

«Она (льгота — прим. ред.) была широко распространена. За счёт этого ребята могли получать достаточно серьёзную заработную плату за летний период», - цитирует Рязанского RT.

Сенатор отметил, что сейчас он также согласился бы поддержать инициативу, поскольку это может быть полезно и для самих студентов, и для экономики страны.

«Я бы поддержал эту инициативу, мне кажется, в этом есть разумность. Ну и более раннее привлечение граждан к трудовой деятельности, их вхождение в профессию полезно для ребят и для страны», — заявил политик.

Напомним, ранее идею снизить подоходный налог для работающих учащихся предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. По мнению политика, для студентов было бы правильно ввести льготную ставку в размере 6%, передает телеканал «360».