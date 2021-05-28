Андреа Пирло ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Пирло тренировал "Ювентус" с августа 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянец Андреа Пирло ушел с поста главного тренера туринского футбольного клуба «Ювентус». Он принял команду в августе 2020 года.

«Сердечная благодарность за мужество, преданность делу, страсть, с которой он работал каждый день, за достижения, а также удачи в будущем», – говорится на сайте «Ювентуса».

Туринский клуб стал первым в тренерской карьере Пирло. Под его руководством «Ювентус» стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В чемпионате страны клуб впервые за девять лет не смог стать чемпионом и закончил сезон на четвертом месте.

В качестве игрока Пирло выступал за «Брешию», «Интер», «Милан», «Ювентус». В составе сборной Италии становился чемпионом мира 2006 года.

Сайт kp.ru писал о начале тренерской работы Пирло в «Ювентусе».

Накануне пост главного тренера мадридского «Реала» покинул Зинедин Зидан.