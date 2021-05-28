Пять уроженцев Таджикистана получили от 9 до 17 лет за подготовку теракта в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от девяти до 17 лет лишения свободы пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке террористического акта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как передает РИА Новости, согласно решению суда, Арабова Лутфолло получил 15 лет колонии строгого режима, Раджабова Нурулло -17 лет, Мирзоева Миромахмуда -12 лет, Хочаева Нихмона - к 11 лет, Шокирова Шодмона - 9 лет.

Осужденных обвиняют в подготовке теракта и организации террористического сообщества, а также незаконном обороте оружия.

По данным газеты «Коммерсант», фигуранты дела планировали провести в столице террористические акты в период с 2018 по 2019 годы, в том числе взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. Во время расследования было установлено, что задержанные принадлежать к запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ*)

Напомним, на этой неделе, 25 мая, Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Норильске сторонников ИГИЛ*, которые готовили теракт во время парада Победы.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка