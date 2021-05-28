Минстрой и ФСИН прорабатывают вопрос привлечения заключенных к работе на стройках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минстрой РФ прорабатывает с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вопрос о привлечении заключенных к строительным работам из-за дефицита мигрантов. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин, уточнив, что в первую очередь речь может идти о больших инфраструктурных проектах.

Как сообщил замминистра, сейчас необходимо понять требования, которые в таком случае строительные площадки, а также застройщики и подрядчики должны будут обеспечить для безопасности и правильной работы. «Поэтому стройки пока не обсуждаем, но, наверное, большие инфраструктурные в первую очередь», - пояснил он, отвечая на вопрос о возможности привлечения заключенных для строительных работ.

Стасишин отметил, что для принятия решения о привлечении осужденных также необходимо четко понимать технологию процесса доставки заключенных на место работы.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников на прошлой неделе предложил активнее использовать заключенных для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал инициативу правильной. СК РФ также поддержал идею Федеральной службы исполнения наказаний. В минувший четверг, 27 мая, вице-премьер Марат Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам.