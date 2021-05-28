Литва высылает двух белорусских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва объявила двух сотрудников белорусского посольства в Вильнюсе персонами нон-грата, они должны покинуть страну в течение семи дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что соответствующие решение было принято в связи с тем, что сотрудники белорусского посольства якобы осуществляли деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом.

«Этим решением Литва также солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были необоснованно высланы Белоруссией несколько дней назад», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, власти Белоруссии предложили всем дипломатам Латвии покинуть территорию республики после того, как 24 мая мэр Риги и глава МИД Латвии на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый флаг.