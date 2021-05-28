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Происшествия28 мая 2021 14:34

Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан

При задержании ранены еще два полицейских
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан

Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан

Фото: REUTERS

Подозреваемый в нападении с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр задержан. Как сообщается, при задержании ранены еще два полицейских.

Как передает телеканал BFM TV, в ходе операции по задержанию завязалась перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 28 мая, около 10:30 утра, неизвестный мужчина вошел в отделение городской муниципальной полиции, где совершил нападение на 40-летнюю сотрудницу правоохранительных органов. Он несколько раз ударив ее ножом. В результате женщина получила серьезные травмы, и была доставлена в отделение неотложной помощи.

Преступник скрылся, забрав с собой служебное оружие полицейского. После этого была развернута масштабная операция по поиску нападавшего. В операции задействовали вертолеты, группа Национальной жандармерии Франции (GIGN) принялась патрулировать территорию места преступления.

ЧП