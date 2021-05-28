В Греции «со дня на день» ожидают возобновления полётов из России Фото: REUTERS

Греция рассчитывает, что в скором времени будет принято решение о возобновлении авиационных рейсов в страну для туристов из России в полным объеме. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила посол Греции в России Екатерини Нассика в ходе своего выступления на пресс-конференции, посвященной совместному открытию туристического сезона в рамках Года истории Россия – Греция.

- Сложность заключается в том, что РФ тоже должна открыть небо для нас, чтобы организовать рейсы в Грецию, и туристы из России могли этими рейсами прилетать к нам. Я со дня на день жду положительного решения по данному вопросу, мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко, - отметила она.

Напомним, несмотря на разрешение властей Греции, российский туристы пока что не могут отдохнуть на территории этой страны: власти РФ не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. В настоящее время по два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот» и Aegean.