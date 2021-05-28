Глава Ryanair назвал «неточной» расшифровку Минска переговоров пилота и диспетчеров Фото: REUTERS

Исполнительный директор ирландской авиационной компании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и неточной» представленную белорусским Минтрансом расшифровку переговоров пилота самолета, который совершил экстренную посадку в Минске, с диспетчерами. Об этом в пятницу, 28 мая, пишет агентство Reuters.

Сообщается, что глава компании выразил соответствующее мнение в письме к руководителю министерства транспорта Белоруссии Алексею Авраменко.

- У первого пилота не было другого выбора, кроме развернуть воздушное судно в столице республики, что ему посоветовали сделать диспетчеры в Минске, сообщив о том, что на борту есть угроза взрыва. Минская диспетчерская служба аэропорта отказалась связаться с нашей компанией, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки. Самолет Ryanair был развернут под фальшивым предлогом, - заявил Майкл О'Лири.

Как писал сайт kp.ru, 25 мая департамент по авиации белорусского Минтранса опубликовал свою расшифровка переговоров пилота Ryanair с диспетчером в Минске. Из нее следует, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении сведений о «бомбе» на борту самолета. Диспетчер объяснил, что электронное письмо с данной информацией было получено в нескольких аэропортах. Рекомендация направить самолет в Минск поступила от диспетчера. В соответствии с расшифровкой пилот пытался связаться с Ryanair, но эта часть переговоров была охарактеризована как неразборчивая.

Напомним, по словам официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.