Столтенберг: При посадке самолета Ryanair Минск координировал действия с Москвой

Трудно поверить, что Белоруссия решилась на что-то подобное, не посоветовавшись с Россией, заявил Столтенберг Фото: REUTERS

Белоруссия приняла решение об экстренной посадке самолета Ryanair в координации с Россией, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью телеканалу Sky News генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО в курсе тесных отношений Москвы и Минска. В этой связи «трудно поверить в то, что белорусские власти решились бы на что-то подобное», не посоветовавшись с Россией, считает глава НАТО.

Столтенберг дал комментарий по инциденту с самолетом Ryanair на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который сейчас задействован в учениях военно-политического блока в Румынии. Телеканал отмечает, что заявление генсека могут усилить напряженность вблизи российских границ.

Напомним, Запад заявил о возможной причастности России к инциденту с экстренной посадкой лайнера Ryanair, пригрозив Москве санкциями. В частности глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия могла дать «молчаливое согласие» на экстренную посадку самолета.

Сайт kp.ru разбирался, чем инцидент с самолетом Ryanair грозит Белоруссии, и почему санкционное бремя Минска ляжет на Москву.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Белоруссии. После экстренной посадки самолета задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, внесенного в список причастных к терроризму лиц и ранее объявленного в розыск.