МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 28 мая, временный поверенный в делах Украины Василий Покотило был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему вручили ноту протеста в связи с продолжающимися провокационными акциям у российского посольства в Киеве.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, украинскому дипломату было заявлено, что Москва рассматривает эту акцию «как очередное грубое нарушение» Киевом положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве потребовали от Украины принять меры по недопущению впредь таких акций, а также обеспечению условий для нормальной работы российского диппредставительства, «его безопасности и неприкосновенности».

«Был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у Посольства России в Киеве», - говорится в сообщении, опубликованном на сейте ведомства.

В министерстве сообщили, что в минувшую среду, 26 мая, у здания российского посольства в Киеве представителями украинских радикальных националистических организаций был устроен «перформанс», в ходе которого был заблокированным центральный вход в здание диппредставительства. Кроме того, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.